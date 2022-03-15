Коротко по Украине. 15.03.2022 1. Мариуполь. Продолжается штурм города. На ряде участков у наших было продвижение, но противник пока что упорно и организованно сопротивляется, понимая, что шансов на деблокаду уже нет, а в плен их особо брать не буд.