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Коротко по Украине. 15.03.2022

Коротко по Украине. 15.03.2022

Коротко по Украине. 15.03.2022 1. Мариуполь. Продолжается штурм города. На ряде участков у наших было продвижение, но противник пока что упорно и организованно сопротивляется, понимая, что шансов на деблокаду уже нет, а в плен их особо брать не буд.

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