6-е CIIE демонстрирует высокоуровневую открытость Китая -- эксперт ИКСА РАН

Москва, 30 октября /Синьхуа/ -- 6-е Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/ демонстрирует высокоуровневую открытость Китая и способствует формированию им новой архитектоники развития, заявила ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/ Розалия Варфаловская.
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