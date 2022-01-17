РОСБАЛТ

660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    А если им перекрыть газЕС продлил на пол...
  • Лариса Куперман
    ага. тем более, что CDC признает, что пандемия Covid была результатом неправильного теста  https://www.europereloaded...Билл Гейтс: Появл...
  • Вилли Фишер
    Обосрался и передал.Пресс-секретарь Н...

«Кремль между спасением нации и сохранением власти, как обычно, выбрал второе»: соцсети об отмене закона о QR-кодах

«Кремль между спасением нации и сохранением власти, как обычно, выбрал второе»: соцсети об отмене закона о QR-кодах

Сегодня стало известно, что Госдума поддержала снятие с рассмотрения законопроекта о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх