«Кремль между спасением нации и сохранением власти, как обычно, выбрал второе»: соцсети об отмене закона о QR-кодах

Сегодня стало известно, что Госдума поддержала снятие с рассмотрения законопроекта о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест.
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