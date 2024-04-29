В Сочи обновили центральную улицу Навагинскую. По опросам в сторис, многие не оценили нововведения, особенно железных перекрытий арок, которые вечером святятся а днем просто железо.
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В Сочи обновили центральную улицу Навагинскую. По опросам в сторис, многие не оценили нововведения, особенно железных перекрытий арок, которые вечером святятся а днем просто железо.