Morgan Stanley назвал три азиатские технологические акции с потенциалом роста в 2026 году

Morgan Stanley выделил три азиатские технологические компании, акции которых аналитики считают привлекательными инвестиционными идеями на оставшуюся часть 2026 года.
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