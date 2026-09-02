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Воронежские новости

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Арбитражный суд арестовал активы «Белгородского бройлера» по иску воронежской компании

Арбитражный суд арестовал активы «Белгородского бройлера» по иску воронежской компании

Поводом для судебного разбирательства стала задолженность по договору поставки от 10 января 2025 года.

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