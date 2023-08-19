О начале строительства Сталин-центра в Нижегородской области

Автор: Окно в историю Думаю, все сразу поняли, что Сталин-центр будет строиться по частной инициативе и частной земле, ибо в нынешней России с её антисоветской "элитой" даже трудно себе вообразить, чтобы эта инициатива строительства проистекала от государства.