Автор: Окно в историю Думаю, все сразу поняли, что Сталин-центр будет строиться по частной инициативе и частной земле, ибо в нынешней России с её антисоветской "элитой" даже трудно себе вообразить, чтобы эта инициатива строительства проистекала от государства.
О начале строительства Сталин-центра в Нижегородской области
Комментарии
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Игорь Василевский
Ну, и приворовывал по мере возможностей... Особенно- такие светлые в общем то, личности как Вавилов... Туполев.. Про Яковлева вообще промолчу. По человечески - подлец
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1 час.
v
viach
Шурик, учи историю не по наветам хрущёва, а-то тупым выглядишь! Не стыдно?
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41 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Потомки вертухаев беснуются.
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16 мин.
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