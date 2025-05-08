«Я пока здесь не могу»: страшное и честное письмо бойца, вернувшегося на СВО

Несмотря на то, что контракт закончился, мужчина вернулся на СВО Необычное письмо друга опубликовала предприниматель Ольга Ускова.
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