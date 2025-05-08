«Я пока здесь не могу»: страшное и честное письмо бойца, вернувшегося на СВО

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Karmadon
Фейк? Уверен?
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4 час.
HotRS
В принципе не важно. Поднята тема о покрытых молодым жирком барчуках. А такие, к сожалению, есть.
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1 час.
Юрий Золотарев
Да  ТАК  было ВСЕГДА, во ВСЕ вОйны: одни жизни свои кладут за страну, за справедливость, другие в это время - жрут до отвала и хихикают, и мошну набивают! Такова судьба России...
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20 мин.
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