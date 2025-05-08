«Я пока здесь не могу»: страшное и честное письмо бойца, вернувшегося на СВО

В принципе не важно. Поднята тема о покрытых молодым жирком барчуках. А такие, к сожалению, есть.

Юрий Золотарев

Да ТАК было ВСЕГДА, во ВСЕ вОйны: одни жизни свои кладут за страну, за справедливость, другие в это время - жрут до отвала и хихикают, и мошну набивают! Такова судьба России...