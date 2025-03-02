Вероника Степанова – вице-президенту США: «Джейсон Дональдович! Что вам по вермонтам всяким кататься, приезжайте лучше к нам, на правильные лыжи поставим»

«Джейсон Дональдович! И вправду, что вам по вермонтам всяким кататься, приезжайте лучше к нам, на правильные лыжи поставим ⛷️ А вы нам за это – правильного президента МОК», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вереоника Степанова.