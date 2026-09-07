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Газета.ру

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Вратарь "Электрона" U-16 Артемьев отбил два пенальти за тайм

Вратарь "Электрона" U-16 Артемьев отбил два пенальти за тайм

Вратарь футбольного клуба «Электрон» из Великого Новгорода Виктор Артемьев отразил два пенальти за один матч 9-го тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запад U-16 против калининградской СШОР-5.

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