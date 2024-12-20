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«Ведомости»: ГП взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства

«Ведомости»: ГП взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осуждённого на 22 года за организацию двух убийств и покушения, 8,5 млрд рублей в пользу государства.

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