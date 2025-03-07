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Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя опубликовала фото топлес

Возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя опубликовала фото топлес

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала откровенное фото через месяц после родов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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