Мировое обозрение

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Россия отказалась принимать участие в поддержке резолюции МАГАТЭ по Ирану

Россия отказалась принимать участие в поддержке резолюции МАГАТЭ по Ирану

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что она контрпродуктивна Россия отказалась принимать участие в поддержке резолюции МАГАТЭ по Ирану.

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