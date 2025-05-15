У главного «приватизатора» России наверху по-прежнему много влиятельных друзей

﻿﻿Как сообщает РИА Новости, представитель «Роснефти» заявил в арбитражном суде, что все объекты недвижимости, принадлежавшие бывшему президенту «Роснефти» Анатолию Чубайсу в России, были переданы в период с октября 2022 года по март 2023 года».