Вот история
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Вот история

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  • Вениамин Солнцев
    "Секретная встреча проходила в обстановке строгой секретности." Ну ну☺Fortune: Ватикан ...
  • Александр Глущенко
    Именно с хрущика началось разложение компартии .. Но всё таки все хороши.До Первой мировой...
  • Сергей Росси
    Всё начал лысый пузатый карлик хрущДо Первой мировой...

У главного «приватизатора» России наверху по-прежнему много влиятельных друзей

У главного «приватизатора» России наверху по-прежнему много влиятельных друзей

﻿﻿Как сообщает РИА Новости, представитель «Роснефти» заявил в арбитражном суде, что все объекты недвижимости, принадлежавшие бывшему президенту «Роснефти» Анатолию Чубайсу в России, были переданы в период с октября 2022 года по март 2023 года».

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