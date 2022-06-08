"Аэрофлот" объявил о важных нововведениях для пассажиров

Группа "Аэрофлот" снизит на 25% стоимость "плоских" (не меняющихся в течение года) тарифов на беспосадочных рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока.
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