Специалист в сфере экономики Джеффри Сакс указал на тот факт, что вливание Соединёнными Штатами Америки денежных средств в киевский режим не улучшает положение державы, а просто затягивает противостояние.
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