Пятилетняя дочь погибшей в Германии россиянки Екатерины Болговой находится на попечении властей ФРГ

Пятилетняя дочь погибшей в Германии россиянки Екатерины Болговой (Бауман) в настоящее время находится на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен.
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