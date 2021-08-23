Лавров обвинил Зеленского в разжигании национальной розни

На Украине людей искусственно делят на категории с разным набором прав, считает Лавров Законы, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским, ущемляют интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины.
На Украине людей искусственно делят на категории с разным набором прав, считает Лавров Законы, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским, ущемляют интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины.
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