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Лавров обвинил Зеленского в разжигании национальной розни

Лавров обвинил Зеленского в разжигании национальной розни

На Украине людей искусственно делят на категории с разным набором прав, считает Лавров Законы, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским, ущемляют интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины.

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