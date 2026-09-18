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Специалисты «Тверьэнерго» повышают надежность работы электросетевой инфраструктуры в Кимрском округе

Специалисты «Тверьэнерго» повышают надежность работы электросетевой инфраструктуры в Кимрском округе

Тверские энергетики «Россети Центр» проводят ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, обеспечивающей электроэнергией 42 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в Кимрском муниципальном округе Тверской области.

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