Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, Зурабишвили сбежала из президентского дворца

В Тбилиси сегодня состоялась инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. Торжественная церемония прошла в грузинском парламенте при усиленных мерах безопасности и в отсутствии иностранных дипломатов, которых не пригласили на церемонию из-за нехватки мест.