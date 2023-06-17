Платья Сильви Фэкон, превращённые в очаровательные произведения искусства с помощью вышивки и росписи

Сильви Фэкон (Sylvie Facon) — французский дизайнер, чьи творения не похожи ни на что другое. Сочетая свой талант в живописи, вышивке и текстильном дизайне, она разработала уникальный стиль, характеризующийся кружевами, гипюром, тюлем и муслином.