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  • Тамара Елисеева
    Гениально!!! Какая кропотливая и красивая работа. Умничка.Платья Сильви Фэк...
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Платья Сильви Фэкон, превращённые в очаровательные произведения искусства с помощью вышивки и росписи

Платья Сильви Фэкон, превращённые в очаровательные произведения искусства с помощью вышивки и росписи

Сильви Фэкон (Sylvie Facon) — французский дизайнер, чьи творения не похожи ни на что другое. Сочетая свой талант в живописи, вышивке и текстильном дизайне, она разработала уникальный стиль, характеризующийся кружевами, гипюром, тюлем и муслином.

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