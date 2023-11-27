Следователь по делу экс-прокурора Индустриального района Перми переведен в Чусовой

Сейчас Алексей Чушников находится в длительном отпуске.Полковник юстиции Алексей Чушников был назначен исполняющим обязанности руководителя следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю в Чусовом.
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