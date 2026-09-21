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Газета.ру

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Врач Дахкильгов заявил, что привычка грызть ногти травмирует эмаль зубов

Врач Дахкильгов заявил, что привычка грызть ногти травмирует эмаль зубов

Щелканье семечек, грызение ногтей, скрежет зубами (бруксизм) вредят эмали и могут привести к разрушению зубов.

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