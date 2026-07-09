«Вот увидите, советники Путина скоро будут рекомендовать ему переехать куда-нибудь за Урал» Системные удары по украинской столице и по АЗС на трассах меняют расклады в «воздушной войне», на которую Зеленский сделал ставку Александр Уральский Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса 6 июня Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова.