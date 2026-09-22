Инфляция в Архангельской области выросла до 5,28% в августе

Годовая инфляция в Архангельской области по итогам августа достигла 5,28%, что ниже среднего показателя по России в 6,33%.
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