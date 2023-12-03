Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Долой крылатого Эроса! Запретные темы Советской страны, секс в СССР

Долой крылатого Эроса! Запретные темы Советской страны, секс в СССР

Маршрут экскурсии: м.Сухаревская - Панкратьевский переулок - Даев переулок - Малый Головин переулок - Просвирин переулок - Луков переулок - Костянский переулок - Сретенский бульвар - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Ольгой Федоренко - https://poulitcam.

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