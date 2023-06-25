ATP ведет переговоры об инвестициях с Суверенным фондом Саудовской Аравии

ATP ведет переговоры с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). Глава ATP Андреа Гауденци рассказал, что он провел «позитивные» переговоры с саудовским фондом и другими потенциальными инвесторами о поддержке спортивных проектов, включая инфраструктуру, вложения в технологии и соревнования на новых рынках.