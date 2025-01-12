Баку, 1990, 13-20 января

“Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами” 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.
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