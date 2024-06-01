Ганчев: украинские власти вывозят из Харькова личные дела силовиков и архивы

Украина вывозит из Харькова и окрестных городов архивы и личные дела сотрудников силовых структур. Об этом со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева сообщает РИА Новости.
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