“Каспий нефть” оштрафовали на 13,7 млрд тенге

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе заседания правительства сообщил, что за нарушение экологического законодательства в части управления отходами в Казахстане с 2022 по 2024 годы наложено 405 штрафов на сумму 14,3 млрд тенге, передает inAktau.
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