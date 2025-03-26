“Каспий нефть” оштрафовали на 13,7 млрд тенге

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе заседания правительства сообщил, что за нарушение экологического законодательства в части управления отходами в Казахстане с 2022 по 2024 годы наложено 405 штрафов на сумму 14,3 млрд тенге, передает inAktau.