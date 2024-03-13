DeFi-проткол Unizen начал возмещать убытки пользователям. Они потеряли на хакерской атаке $2,1 млн

Пользователи платформы децентрализованных финансов Unizen, потерявшие до $750 тысяч после недавней атаки хакеров, получат компенсацию в USDT или USDC Такое решение приняли разработчики проекта, в ходе безуспешных переговоров со злоумышленниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии