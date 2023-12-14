Кнопка SOS в машине – с 2024 года она будет использоваться чаще

Появились новые подробности относительно вывода на рынок кнопок SOS нового поколения. В 2024 году на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС планируется создать первую в мире государственную систему сервисов для автомобилистов.
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