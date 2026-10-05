Хоккейный клуб АКМ проиграл в Перми со счётом 0:3

АКМ проиграл «Молоту» со счетом 0:3, команды получили в сумме 30 минут штрафа.Хоккейный клуб АКМ завершил выездную серию матчем в Перми против «Молота».
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