Движение в центре Челябинска ограничили до конца недели

Движение по улице 3-го Интернационала в Челябинске временно ограничено. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 10 до 15 июня ограничено движение транспорта по улице 3-го Интернационала напротив дома №128.