Армения начала демаркацию границы с Азербайджаном, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Тавушскую область. На встрече с жителями региона он объявил о фактическом начале процесса демаркации и демилитаризации границы с Азербайджаном – Баку ранее потребовал освободить восемь сел в этом регионе, сообщает 1Lurer.