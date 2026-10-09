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Аргументы и Факты

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Невролог Ткачёв рассказал о пользе шахмат и карточных игр для пожилых

Невролог Ткачёв рассказал о пользе шахмат и карточных игр для пожилых

Врач-невролог Александр Ткачёв рассказал RT, что шахматы, преферанс и другие интеллектуальные игры могут помогать поддерживать когнитивные способности в зрелом и пожилом возрасте, однако не гарантируют защиту от деменции.

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