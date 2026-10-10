CNN: заявление Хегсета о публичной казни в Техасе застало врасплох Пентагон

Слова главы Минобороны США Пита Хегсета о возможной публичной казни военного психиатра Нидала Малика Хасана застали врасплох чиновников Пентагона, сообщает CNN, ссылаясь на источники.
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