Первый приговор по делу об истязаниях в больнице ФСИН остался условным

Прокуратура Ростовской области не смогла обжаловать первый приговор, вынесенный по делу об истязаниях осужденных в психоневрологическом отделении межобластной больницы ФСИН в Ростове-на-Дону в 2020 году, сообщили «Известиям» участники процесса.