Путин: «Мы будем наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились» Владимир Малышев Как сообщило англоязычное издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах, целью баллистических ракет, выпущенных ВС России в понедельник по Киеву, были здания Службы безопасности Украины, а также высшее руководство украинской разведки.
Ваше время, тов. Судоплатов!
Комментарии
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Air
Какие же мы все таки недальновидные? сами же взращиваем и кормим своих врагов!
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3 час.
A
Air
Действительно! Почему мы такие недальновидные? Или у нас в правительство избирают недальновидных политиков и управленцев? Сколько кровавых ошибок они наделали в истории Руси? Не углубляясь в глубокую историю, зачем Сталин ждал, лелеял мечту об открытии второго фронта? Да, фашисты-гитлер,напал вероломно,неожиданно и со всей своей разношерстной бандой, захватив всю слабую гейропу! Но ведь ему все наши агенты, все разведчики, которые там находились докладывали, что фашисты готовяться напасть на Россию, на СССР! И даже указывали конкретные даты и сроки! Он был прекрасно об этом осведомлен! Но Красная Армия еще не была полностью перевооружена современным ипромышленность не была оружием и
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3 час.
Александр Симаков
Что случилось-то, почему комментарий не закончен? Хотелось бы знать, что там последует за "И".
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49 мин.
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