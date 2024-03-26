Ваше время, тов. Судоплатов!

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Действительно! Почему мы такие недальновидные? Или у нас в правительство избирают недальновидных политиков и управленцев? Сколько кровавых ошибок они наделали в истории Руси? Не углубляясь в глубокую историю, зачем Сталин ждал, лелеял мечту об открытии второго фронта? Да, фашисты-гитлер,напал вероломно,неожиданно и со всей своей разношерстной бандой, захватив всю слабую гейропу! Но ведь ему все наши агенты, все разведчики, которые там находились докладывали, что фашисты готовяться напасть на Россию, на СССР! И даже указывали конкретные даты и сроки! Он был прекрасно об этом осведомлен! Но Красная Армия еще не была полностью перевооружена современным ипромышленность не была оружием и