ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: НАМ БЫ ТАК… Отказ Ильхама Алиева от участия в пятисторонней встрече в испанской Гранаде с Арменией, Германией, Францией и Евросоюзом без участия в ней Турции, на котором он настаивал, против чего резко возражали Париж и Берлин, более чем прозрачно демонстрирует несколько вещей.
А ведь на проститутках не женятся… Но Пашинян этого наверняка не знает
Комментарии
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Вячеслав 5
После выхода многих республик из бывшего союза Азербайджан и Армения. долго искали выход из этого положения почти тридцать лет никто не хотел уступать эту область.война унесла много жертв.хотя это всё могло разрешится намного раньше ещё в 1993 году президент Азербайджана предложил мир тогда и на каких условиях. теперь все пожинают плоды никому ненужных потерь с обеих сторон-увы.что дальше
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6 час.
Вячеслав 5
История о многом умалчивает. но когда нибудь всё откроется-потерянная жизнь.
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6 час.
vkasincev Касинцев
Говорите прямо - ПИДАРАС!!!
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5 час.
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