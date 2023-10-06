А ведь на проститутках не женятся… Но Пашинян этого наверняка не знает

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Вячеслав 5
После выхода многих республик из бывшего союза Азербайджан и Армения. долго искали выход из этого положения почти тридцать лет никто не хотел уступать эту область.война унесла много жертв.хотя это всё могло разрешится намного раньше ещё в 1993 году президент Азербайджана предложил мир тогда и на каких условиях. теперь все пожинают плоды никому ненужных потерь с обеих сторон-увы.что дальше
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Вячеслав 5
История о многом умалчивает. но когда нибудь всё откроется-потерянная жизнь.
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vkasincev Касинцев
Говорите прямо - ПИДАРАС!!!
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