В "Зените" поддержали игрока Соболева после оскорблений от фанатов

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался в поддержку нападающего команды Александра Соболева, в адрес которого фанаты скандировали оскорбления во время матча Второй лиги между "Зенитом-2" и "Знаменем Труда".
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