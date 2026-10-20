Ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель Андрей Марочко в эфире программы «Мнение» заявил, что сокращение присутствия США в Европе и устаревание военных наработок НАТО вынуждают европейских партнеров по альянсу в срочном порядке пересматривать план войны с Россией.