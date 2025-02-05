Председатель Императорского православного палестинского общества и бывший председатель правительства РФ отметил, что ошибка привела к распространению нацистских идей по всей территории Украины Иосиф Сталин накануне Великой Отечественной войны допустил одну из главных ошибок, присоединив территории Западной Украины, входившие до этого в состав Польши, к Советскому Союзу.
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