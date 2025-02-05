Медвежий угол
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Медвежий угол

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Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР большой ошибкой Сталина

Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР большой ошибкой Сталина

Председатель Императорского православного палестинского общества и бывший председатель правительства РФ отметил, что ошибка привела к распространению нацистских идей по всей территории Украины Иосиф Сталин накануне Великой Отечественной войны допустил одну из главных ошибок, присоединив территории Западной Украины, входившие до этого в состав Польши, к Советскому Союзу.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Сталин же не знал, что когда-то до власти дорвутся два пидораса - мишка плешивый и ебн-алкаш!
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2 час.
Сергей К
А Вам то что до русского народа? Что за забота?
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2 час.
СК
Сергей К
Так может он взрослых и умных слушает. А не тебя, деточка.
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2 час.
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