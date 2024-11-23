В Челябинской области полицейские открыли огонь по машине

Полиция открыла стрельбу под Магнитогорском в погоне за пьяным водителем. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, началось все в ночь с 22 на 23 ноября после отказа водителя автомобиля «Мазда 6», двигавшегося по улице Дружбы в Магнитогорске, остановиться по требованию инспекторов ГАИ.