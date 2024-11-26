Перевернулся во дворе: полиция опубликовала свою версию возгорания машины в Краснодаре у ЖК «Панорама»ГУ МВД по Краснодару обнародовало свою версию происшествия во дворе ЖК №Панорама» на улице Жлобы сегодня утром.
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