«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию на выставке Africa Aerospace&Defence 2024

Фото: Рособоронэкспорт АО «Рособоронэкспорт», входящее в Госкорпорацию Ростех, представит востребованную на африканском континенте продукцию российской оборонной промышленности на выставке Africa Aerospace & Defence 2024, которая пройдет с 18 по 22 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion в Претории, ЮАР.