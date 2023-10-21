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Несекретные материалы

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Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    Видимо ты понятия не имеешь что такое террикон в в Донбассе. Он там не один и под Авдеевкой тоже. Мой шурин, приехавш...Под Авдеевкой иду...
  • Vasily Golov
    Пока не будут уничтожены пути снабжения ВСУ,штурм бесполезен.Нет путей.есть победа и взятие городка.Пока ВСУ разрушае...Под Авдеевкой иду...
  • Геннадий Сытник
    А хидвику смешно, что его братков с землёй ровняют. Типично хохляцкая позиция.Под Авдеевкой иду...

Эпоха Крушения Иллюзий

Мы живём в Эпоху Крушения Иллюзий.Возможно такое происходит всегда, но я в другие эпохи не жил, поэтому точно сказать не могу (есть подозрение, что раньше всё происходило медленнее, поэтому, как минимум в отдельных странах, бывали длительные периоды стабильности).

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