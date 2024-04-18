Кейт Миддлтон восстанавливает отношения с принцем Гарри, поддержавшим ее на фоне болезни

В настоящее время судьба Кейт Миддлтон вызывает интерес у всех, поскольку жена престолонаследника борется с онкологией, и весь мир сочувствует и поддерживает ее.
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