Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А что посла вызывать, когда своих соотечественников вам надо вывозить из России к себе. Это же ваши преданные граждан...Российского посла...
  • Леонид Попивняк
    ...и кому хуже сделают???...)))))....России по фиг......«Нафтогаз» заявил...
  • Надежда
    На то и расчет, знают, что скоро их посетит песец... ну, тот, который не лечится), но напоследок нужно же выпендритьс...«Нафтогаз» заявил...

Танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв»

Танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв», используемых подразделениями Тульского гвардейского соединения ВДВ для сковывания действий боевиков, их уничтожения и предотвращения попыток вести наступательные действия в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

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