Танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв», используемых подразделениями Тульского гвардейского соединения ВДВ для сковывания действий боевиков, их уничтожения и предотвращения попыток вести наступательные действия в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.