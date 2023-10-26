Танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв», используемых подразделениями Тульского гвардейского соединения ВДВ для сковывания действий боевиков, их уничтожения и предотвращения попыток вести наступательные действия в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии