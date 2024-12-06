С Яной мы оказались рядом случайно, был юбилей моего старинного приятеля. Я был без жены, она приболела, Яна тоже одна.
Идеальный муж
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Да,не смешно ни разу...👎
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10 час.
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С Яной мы оказались рядом случайно, был юбилей моего старинного приятеля. Я был без жены, она приболела, Яна тоже одна.
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