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  • Вячеслав Зязев
    И это не ностальгия о детстве, а описание давно ушедшей дружности и общительности между соседями!Двор в СССР
  • Александр
    Прекрасно помню.Но время неумолимо.Двор в СССР
  • Светлана Рыбчинская
    Да,не смешно ни разу...👎Идеальный муж

Идеальный муж

Идеальный муж

С Яной мы оказались рядом случайно, был юбилей моего старинного приятеля. Я был без жены, она приболела, Яна тоже одна.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Да,не смешно ни разу...👎
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